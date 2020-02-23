Директору ялтинского зоопарка разрешили выезжать из России и Крыма

Подконтрольный России отдел судебных приставов в Белогорском районе аннексированного Крыма разрешил владельцу сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олегу Зубкову выезжать за пределы полуострова и соседней России.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на видеообращение предпринимателя.

"Мне было вручено постановление от исполнительной службы, о том, что все ограничения с меня снимаются, я стану выездным. Мое имя убрано из базы. Однако это решение было принято еще 31 января и до сегодняшнего дня я не был в законном порядке извещен о данном постановлении. Уже уволили и Демченко – специалиста, который якобы принимал продление этих невыездов. Но мне от этого не легче. Есть структура, которая не выпускала меня более двух лет", – сказал Зубков.

По его словам, 3 марта в подконтрольном России Белогорском районном суде пройдет заседание, где будет рассматриваться заявление стороны защиты Зубкова к исполнительной службе.

"Главное, что дело будет прекращено, в связи с тем, что решена вот такая большая проблема о снятии невыезда из России", – отметил Олег Зубков.

Напомним, 3 февраля в аннексированном Крыму Зубкова арестовали на два месяца за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде и неявке на заседание в январе. Судебные разбирательства против Зубкова связаны с тем, что в июле 2018 года в сафари-парке "Тайган" лев укусил туристку Ольгу Соломину. По словам женщины, в момент нападения хищника Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных". Зубков же утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

После инцидента Роспотребнадзор провел проверку в парке, но никаких нарушений не обнаружил.

11 февраля "суд" отпустил Зубкова под ночной домашний арест.

У Зубкова уже долгое время продолжаются конфликты с российскими "властями" полуострова. В 2016 году он посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес. В октябре 2017 года Зубков получил судебный запрет на выезд из России и аннексированного ею Крыма сроком на шесть месяцев. Причиной такого решения стал отказ Зубкова закрыть кафе, расположенное на территории парка "Тайган".