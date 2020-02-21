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Сервис BlaBlaCar больше не работает в аннексированном Крыму из-за санкций ЕС

Услугами BlaBlaCar на аннексированном полуострове пользовалось большое количество человек, однако со стороны РФ это отрицают.

Сервис BlaBlaCar больше не работает в аннексированном Крыму из-за санкций ЕС
Фото: BlaBlaCar

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar больше не работает на территории аннексированного РФ Крыма из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщают СМИ РФ.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами Европейского союза.

Со стороны РФ заявляют, что это не окажет влияния на жителей Крыма, поскольку «большинство не знало о его существовании».

Однако, по словам главы Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на аннексированном полуострове пользовалось большое количество человек.

Напомним, сервис BlaBlaCar с октября 2018 года ввел плату для пассажиров, но поездки на расстояние до 120 км остались бесплатными.

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