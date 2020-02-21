Сервис BlaBlaCar больше не работает в аннексированном Крыму из-за санкций ЕС

Услугами BlaBlaCar на аннексированном полуострове пользовалось большое количество человек, однако со стороны РФ это отрицают.

Французский сервис поиска попутчиков BlaBlaCar больше не работает на территории аннексированного РФ Крыма из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщают СМИ РФ.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами Европейского союза.

Со стороны РФ заявляют, что это не окажет влияния на жителей Крыма, поскольку «большинство не знало о его существовании».

Однако, по словам главы Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на аннексированном полуострове пользовалось большое количество человек.

Напомним, сервис BlaBlaCar с октября 2018 года ввел плату для пассажиров, но поездки на расстояние до 120 км остались бесплатными.