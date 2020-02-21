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В Израиле зафиксировали первый случай коронавируса

Женщина была пассажиркой лайнера Diamond Princess.

В Израиле зафиксировали первый случай коронавируса
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

На территории Израиля зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом пишет Israel National News со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Первый случай заболевания выявлен у женщины, которая была одной из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Отмечается, что у остальных 10 пассажиров симптомов коронавирса не зафиксировано.

Инфицированная женщина изолирована в медцентре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. Другие эвакуированные пассажиры Diamond Princess тоже находятся пока на карантине.

В израильском Минздраве добавили, что в больницах Японии находятся еще четверо израильтян, которые были на лайнере.

Напомним, ранее пассажирку поезда "Киев-Москва" сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрений на коронавирус. Всех остальных пассажиров вагона отправили на карантин в местную больницу.

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