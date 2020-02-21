В Виннице легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, четверо пострадавших

В Виннице, на улице Привокзальной легковой автомобиль столкнулся с маршруткой "Богдан", в результате чего пострадало четверо пассажиров автобуса, из них - двое несовершеннолетних, возрастом 8 и 15 лет.

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Винницкой области.

После оказания медицинской помощи трех пострадавших врачи отпустили домой. 15-летнего подростка с травмой ноги госпитализировали.

По предварительной информации, 24-летний водитель Dacia Sandero выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с маршруткой.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы. Проводится расследование.

Напомним, ранее в Киеве на Харьковском шоссе экскаватор пробил своим ковшом маршрутку "Богдан". К счастью обошлось без пострадавших.