В Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли три человека, еще один - пострадал.

Об этом сообщается на сайте полиции области

Авария произошла сегодня около 8:35 утра. На месте ДТП полицейские выяснили, что в результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Sens с пассажирским автобусом "ГАЗ" погибли три человека: водитель легковушки и двое его пассажиров (женщина и мужчина). Еще одна пассажирка легковушки доставлена в областную больницу.

Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.

"Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля Daewoo Sens на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси. В это время водитель пассажирского транспортного средства перевозил восьмерых человек", - рассказал начальник отдела расследования ДТП Дмитрий Думанский.

Фото: hr.npu.gov.ua

Фото: hr.npu.gov.ua

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). На месте ДТП продолжают работать следователи и специалисты Херсонского экспертно-криминалистического центра, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Запорожской области в ДТП с маршрутным автобусом пострадали шестеро пассажиров.