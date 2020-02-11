В Мукачево руководство полиции отстранили от обязанностей

В связи со стрельбой в Мукачево, руководство полиции города отстранили от обязанностей. Об этом сообщает местный ресурс Мukachevo.net со ссылкой на главу управления национальной полиции в Закарпатской области Александра Канцидайло.

Об этом Канцидайло сообщил сегодня, 11 февраля на внеочередной сессии областного совета.

По его словам сейчас продолжаются 4 служебные проверки. Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другое руководство Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, тоже отстранено.

Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.

Напомним, утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Водители двух автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении. Сообщалось, что ранения получили два местных жителя 24 и 40 лет. По данным СМИ, один из пострадавших - бизнесмен Артур Пашкуляк, его доставили в реанимацию, другой - его охранник.

На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".

Вечером 8 февраля при въезде в Закарпатскую область спецназовцы задержали семерых человек - лидера и членов преступной группировки, которые, согласно информации полиции, "планировали установить контроль над регионом". При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия.

Во время задержания водитель Mercedes Benz, 41-летний житель Мукачево, и водитель внедорожника Toyota, 40-летний житель Винницкой области, сопротивлялись полицейским и пытались совершить на них наезд.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь правоохранителя) Уголовного кодекса.

В салонах внедорожников находились еще пять человек. Во время осмотра автомобилей полицейские обнаружили автомат и два пистолета.

10 февраля суд арестовал подозреваемых на два месяца с возможностью выйти под залог в 315 тысяч гривен каждому.