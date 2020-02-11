Столичную станцию метро "Дорогожичи" предлагают переименовать в "Бабий Яр"

Киевскую станцию Сырецко-Печерской линии метрополитена "Дорогожичи" предлагают переименовать на станцию "Бабий Яр". Такую инициативу проявил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", пишет пресс-служба организации.

С этим предложением общественная организация уже обратилась к мэру Киева Виталию Кличко.

Инициатива связана с тем, что станция метро "Дорогожичи" расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр – места памяти, где в 1941-1943 гг. произошла одна из крупнейших трагедий Холокоста. Именно здесь происходили массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибло около 100 тысяч людей разных национальностей и вероисповеданий – евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы.

В мемориальном центре отметили, что переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто желает посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых.

"Такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой страшной трагедии", – сказано в сообщении.

Благотворительный фонд готов покрыть финансирование всех мероприятий и работ, которые необходимо будет осуществить в связи с переименованием.

Отмечается, что данная инициатива уже получила поддержку киевлян, в частности, представителей ОСН Подольского и Шевченковского районов, общественных организаций и активистов.

Напомним, в сентябре этого года комиссия определила победителя архитектурного конкурса на проект Мемориального центра Холокоста в Киеве. Проектом займется австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten.

Согласно проекту, мемориальный центр построят именно в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.