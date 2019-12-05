Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта

В команду пришли писательница Светлана Алексиевич, руководитель UNIT.City Макс Яковер и режиссер Илья Хржановский.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" изменил Наблюдательный совет и управленческую команду. Об этом сообщает пресс-центр проекта.

К наблюдательному совету присоединилась нобелевская лауреатка по литературе Светлана Алексиевич. Исполнительную команду возглавит руководитель инновационного парка UNIT.City Макс Яковер, а художественным руководителем проекта станет режиссер Илья Хржановский – режиссер фильма "4" и мультимедийного проекта "Дау".

Кроме того, к команде присоединится еще ряд специалистов из Украины и международного сообщества, однако их имена пока не разглашаются.

В состав Наблюдательного совета Центра также входят: глава Натан Щаранский, его заместитель Герман Хан, Ирина Бокова, Святослав Вакарчук, Раввин Яков Дов Блайх, Александр Квасьневский, Рональд Лаудер, Владимир Кличко, Джо Либерман, Виктор Пинчук, Йошка Фишер и Михаил Фридман.

Новоизбранный художественный руководитель Хржановский отметил, что много лет занимается коллективной и индивидуальной травмой человека внутри тоталитарного режима. В проекте "Дау" - это была травма тоталитарного советского режима, в проекте "Бабий Яр" - травма нацизма.

Напомним, в сентябре этого года комиссия определила победителя архитектурного конкурса на проект Мемориального центра Холокоста в Киеве. Проектом займется австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten.

Согласно проекту, мемориальный центр построят именно в том месте, где произошли трагические события в 1941-1943 годах.