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Институт национальной памяти возглавил Антон Дробович

Кабмин определился с тем, кто заменит Вятровича.

Институт национальной памяти возглавил Антон Дробович
Фото: facebook.com/lebedynskyi.dmytro

Кабинет министров на заседании в среду назначил нового руководителя Украинского института национальной памяти. Эту должность занял Антон Дробович, доцент кафедры культурологии Национального педагогического института имени Драгоманова.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в телеграме.

Дробович также является руководителем образовательных программ мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" и экспертом по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Напомним, что 18 сентября Кабмин уволил главу Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года. Сейчас он является депутатом Верховной Рады.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что при Вятровиче Институт национальной памяти "сузил украинскую историю до начала ХХ века, а это неправильно".

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