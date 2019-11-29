Кабмин перезапустил конкурс на должность главы Госкино

Кабинет министров перезапустил конкурс на должность главы Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Позавчера решением Кабинета Министров объявлен новый конкурс", - сказал он.

Напомним, что предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе после пяти лет работы на этой должности.

Был объявлен конкурс, чтобы найти ему замену, но комиссия отклонила всех кандидатов. Последний из них - Юлия Синькевич - выбыла на этапе собеседования.

Представители украинской киноиндустрии просили признать Синькевич победителем конкурса, но в Кабмине отказались прислушаться к их мнению.