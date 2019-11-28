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Кабмин остановил проект реконструкции "Украинского дома"

Повторное рассмотрение прединвестиционного этапа проекта будет в 2020 году.

Кабмин остановил проект реконструкции "Украинского дома"
Фото: Макс Требухов

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов приостановила реализацию проекта по реконструкции Украинского дома стоимостью 757 млн грн. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Завершение реконструкции предполагалось в 2022 году.

"Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году", - сказано в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя Государственного управления делами Сергея Прилипко, по состоянию на 22 апреля был заключен договор с ГП "НИПИ градостроительства" на разработку проектной документации объекта реконструкции.

На реализацию проекта на 2019год Минфином было предусмотрено 10 млн грн. При этом в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 млн грн.

Напомним, в июне 2019 года тогда еще Администрация президента заявила о планах переехать в Украинский дом на Европейской площади и сменить название на Офис президента. Здание на Банковой планировалось отдать Национальному художественному музею.

Однако в конце августа глава ОП Андрей Богдан сообщил, что у президента отказались от планов переезда с Банковой.

"Время проведения там ремонтных работ плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он.

Украинский дом был открыт в 1982 году, его общая площадь составляет 20 тыс. кв.м. Конгресс-центр включает выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, девять конференц-залов. Центр получил статус национального в 2010 году.

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