В Мистецьком Арсенале состоится мастер-класс о юридических аспектах на арт-рынке

В программе поднимут темы авторского права и покупки\продажи произведений.

Завтра, 27 ноября с 15:00 до 18:00 в Мистецьком Арсенале состоится юридический мастер-класс «Произведения визуального искусства на арт-рынке: игра по закону, юридические аспекты арт-инвестирования». Об этом сообщает пресс-центр институции.

Мастер-класс организован в рамках образовательной программы выставки «Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации», при поддержке адвокатского объединения Arzinger.

Во время мастер-класса будут рассмотрены следующие темы:

авторское право на произведения искусства

пределы охраны, свободное копирование, пародии

права автора, право на вознаграждение, право следования, неимущественные права

договоры о распоряжении авторскими правами

продажа картины: разница между переходом права собственности на картину как предмет и передачей авторских прав

коллаборация с производителями товаров, использование произведений искусства в рекламе

как защитить свои права: способы и инструменты защиты

налогообложение при продаже произведений искусства. Варианты оптимизации налоговой нагрузки. Ожидаемые изменения в налоговом законодательстве

права наследников на произведения искусства. Кто имеет обязательную долю в наследстве. Как правильно составить завещание

продажа / покупка произведения искусства за рубежом. Какие могут быть сложности и решения

передача произведения искусства на выставку. Что необходимо учесть.

Чтобы попась на мастер-класс, нужно зарегестрироваться на сайте Мистецького Арсенала.

Напомним, выставка Параски Плитки-Горицвит продлится до 19 января 2020 года.