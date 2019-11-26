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В Мистецьком Арсенале состоится мастер-класс о юридических аспектах на арт-рынке

В программе поднимут темы авторского права и покупки\продажи произведений.

В Мистецьком Арсенале состоится мастер-класс о юридических аспектах на арт-рынке
Параска Плитка-Горицвіт
Фото: thephotodays.org

Завтра, 27 ноября с 15:00 до 18:00 в Мистецьком Арсенале состоится юридический мастер-класс «Произведения визуального искусства на арт-рынке: игра по закону, юридические аспекты арт-инвестирования». Об этом сообщает пресс-центр институции.

Мастер-класс организован в рамках образовательной программы выставки «Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации», при поддержке адвокатского объединения Arzinger.

Во время мастер-класса будут рассмотрены следующие темы:

  • авторское право на произведения искусства
  • пределы охраны, свободное копирование, пародии
  • права автора, право на вознаграждение, право следования, неимущественные права
  • договоры о распоряжении авторскими правами
  • продажа картины: разница между переходом права собственности на картину как предмет и передачей авторских прав
  • коллаборация с производителями товаров, использование произведений искусства в рекламе
  • как защитить свои права: способы и инструменты защиты
  • налогообложение при продаже произведений искусства. Варианты оптимизации налоговой нагрузки. Ожидаемые изменения в налоговом законодательстве
  • права наследников на произведения искусства. Кто имеет обязательную долю в наследстве. Как правильно составить завещание
  • продажа / покупка произведения искусства за рубежом. Какие могут быть сложности и решения
  • передача произведения искусства на выставку. Что необходимо учесть.

Чтобы попась на мастер-класс, нужно зарегестрироваться на сайте Мистецького Арсенала.

Напомним, выставка Параски Плитки-Горицвит продлится до 19 января 2020 года.

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