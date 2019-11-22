Исскуство о мировой экологии и политике

Последнее время человечество все чаще сталкивается с глобальными экологическими катаклизмами, которые влекут за собой не только экономический ущерб, но и вынуждают население менять привычный быт, мигрировать в более благоприятные регионы, оставляя родные дома. Проблема в том, что на планете скоро не останется мест куда можно будет спрятаться от озоновых дыр, токсичного воздуха, свалок мусора и т.д.

Фото: предоставлено Ольгой Терещенко

12 ноября в Киеве стартовала выставка «Global Vision» художницы Ольги Кошелевой. Она представляет серию работ с изображением своих фирменных скульптур из солнцезащитных очков - как символ виденья мира. Художник остро чувствуя проблемы мирового общества, наглядно передала экологическую трагедию через искусство.

В одной из своих работ она изобразила тему пагубного влияния технологий на природу. Ритм жизни ускорился, современный мир изменился как и человек. Использование искусственного интеллекта, переход на виртуальную или дополненную реальность, отрывает человека от настоящего, природного мира, которым он был создан и частью которого он является. Это может привести к ощущению потерянности и только сознательный подход человека к жизни, гармония с природой способны возвращать к ощущению реального мира.

Другой месседж касается парникового эффекта. Пока политики “крутятся” в своем политическом ритме и делят мир на части, с миром могут произойти необратимые последствия. Автор изобразила Трампа, Путина, Зеленского – политиков, которые могут начать решать этот вопрос. По умолчанию, это могут быть и другие мировые лидеры. К слову, есть люди, которые находясь на вершине мировой славы, уже борятся за экологию и пытаются изменить мир к лучшему.

Автор сосредотачивает наше внимание на том, что из-за воздействия токсичного общества, экологии, глобального потепления будущие поколения мутируют. Появится новый модифицированный человек – это будет новая реальность. Сегодня “Человек” в привычном или даже природном понимании “плавится” от воздействия внешнего мира.

Фото: предоставлено Ольгой Терещенко

Производным глобального потепления также является таяние ледников. Здесь человечество сталкивается с вопросами увеличения уровня моря, сохранения жизни животных, качеством воды в океанах.

Художник оставила вопрос риторическим - готовы ли мы пожертвовать комфортом в использовании самолетов или круизным лайнерам в защиту экологии? Сегодня такие решения повлияют на международную экономику, поскольку мы пересели в “лодку” технологий, которая тащит нас в бездну.

Отдельная роль автором уделяется реакции людей на происходящее, так как именно от нашим действий зависит как будет разворачиваться ситуация дальше.

Экспозиции выставки не только вызывают эмоции, они призывают задуматься и действовать. Автор не настаивает ни на одном из методов в борьбе за экологичность. Она дает свободу каждому почувствовать и провести параллель между собой и окружающей средой. У каждого свой взгляд на действительность. Кто-то просто не мусорит, а другой может посадить дерево, либо изменить рацион питания. Мир в наших руках. Благополучие человечества зависит от каждого из нас.

Искусство помогает выйти за грань обычного мышления, найти новые ответы. Оно способствует по новому посмотреть на планету, нашу жизнь и жизнь будущих поколений.