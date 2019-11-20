Экологи предупреждают, что ​поправки "Слуги народа" упростили вырубку лесов в Карпатах

"Эти изменения наоборот позволяют проведение сплошных рубок и позволяют использовать для заготовки и вывоза древесины гусеничные трактора".

Внесенные перед принятием во втором чтении поправки в закон "О введении запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона напротив", упрощают вырубку леса.

Об этом заявила правозащитная организация "Экология. Право. Человек".

Эксперты организации отмечают, что после первого чтения законопроект действительно отвечал задекларированной цели и вводил запрет на проведение сплошных рубок оздоровления и формирования лесов. Однако, ко второму чтению в документе были учтены поправки депутатов от "Слуги народа" Олега Бондаренко (главы профильного комитета по вопросам экологической политики) и члена депутатской группы "За будущее" Степана Ивахива.

"Эти изменения наоборот позволяют проведение сплошных рубок в Карпатах, снимают мораторий на проведение рубок главного пользования в высокогорных лесах и позволяют использовать для заготовки и вывоза древесины гусеничные трактора", - подчеркнули в организации.

Отмечается, что если раньше в отдельных категориях лесов (высокогорные леса выше 1100 метров над уровнем моря, в берегозащитных участках леса и т.д.) рубки главного пользования были запрещены вообще, то теперь в этих категориях разрешаются сплошные рубки главного пользования. При этом, законопроект дает определение термина "сплошная рубка" как "рубки, при которых предполагается вырубка древостоя за один прием, кроме последнего мероприятия постепенной рубки".

В то же время, согласно "Правилам рубок главного пользования в горных лесах Карпат", "конечный прием постепенных систем рубок назначается при наличии равномерно размещенного жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород семенного происхождения высотой до 0,5 метра (в буковых и пихтовых лесах – до 1,5 метра)". Таким образом получается, что можно будет срубить лес за несколько приемов, оставив на его месте подрост высотой 0,5-1,5 метра, и такая рубка будет считаться "не сплошной".

Также законопроект декларирует запрет на проведение сплошных санитарных рубок, "кроме разработки сплошных ветровалов и буреломов и насаждений, сплошь пораженных вредителями и болезнями", чем фактически нивелирует норму о запрете, поскольку сплошные санитарные рубки как раз и назначаются ввиду вышеперечисленных причин (ветровалы, буреломы, вредители и т.д.).

Кроме того, ранее заготовка и вывоз древесины в Карпатском регионе разрешалась "только с использованием колесных и гужевых средств, воздушно-трелевочных установок, а также с восстановлением системы узкоколеек и оптимизацией сети лесных дорог". Теперь же слово "только" было заменено на "преимущественно", что открывает путь к использованию на вырубках гусеничных тракторов, которые уничтожают лесную подстилку, уплотняют почву и наносят значительный ущерб окружающей среде.

Также в закон внесена правка, согласно которой необходимо "расширить до 2030 года сеть лесных автодорог с твердым покрытием в лесах региона до 10 километров в 1000 гектаров". Как указывают эксперты ЭПЛ, строительство дорог с твердым покрытием в высокогорье приведет к упрощению заготовки древесины и, соответственно, к увеличению объема рубок.

"Едва ли не единственным позитивом вышеупомянутого законопроекта является введение запрета на проведение рубок главного пользования в хозяйственных зонах национальных природных и региональных ландшафтных парков", – отмечают эксперты,

Напомним, соответствующий законопроект №0873 Верховная Рада приняла во втором чтении 30 октября. 19 ноября документ подписал президент Владимир Зеленский.

20 октября Кабинет министров утвердил трехлетнюю государственную программу развития региона Украинских Карпат на период 2020-2022 годов.