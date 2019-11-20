Совет по свободе слова поддержал журналистов в конфликте с Портновым

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте Украины выразил поддержку журналистам программы расследований "Схемы" (проект "Радио Свобода") и осудил разглашение персональных данных работников проекта бывшим замглавы Администрации Януковича Андреем Портновым.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Совет по вопросам свободы слова осудила давление на журналистов и призвала Портнова не использовать журналистское удостоверение и и не настаивать на защите его журналистских прав. Это заявление поддержали девять из 15 членов Совета.

"Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в документе.

Полный текст заявления Совета:

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при Президенте Украины выражает свою поддержку коллегам из программы журналистских расследований "Схемы", осуждает разглашение персональных данных сотрудников программы, а также давление и угрозы в их адрес со стороны бывшего народного депутата и екс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова.

Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Журналисты, особенно расследователи, руководствуются общественным интересом, и публичные лица должны осознавать это и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления властью в результате их непубличных контактов с политиками, бывшими политиками или бизнесменами.

Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены.

Напомним, Портнов выложил в своем телеграмме персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Кроме этого, Портнов заявлял, что с конца октября он является ведущим телеканала "112 Украина", и пригрозил привлечением по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности) и 182 (незаконный сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице) УК журналистам в случае препятствования его журналистской деятельности. После чего полиция открыла дело на журналистов "Радио Свобода".

14 ноября Совет по вопросам свободы слова провел первое заседание по факту угроз Портнова журналистам.