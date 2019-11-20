Министр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкером

"Мы это обсудим, когда Александра вернется из командировки".

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падения доверия к своему заместителю Александре Клитиной из-за ее переписки с анонимным пранкером.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием правительства в среду.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в МИУ "что-то мутят с тендерами на локомотивы" является неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - сказал Криклий.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".