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Полиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы

Фигуранты дела создали фиктивные предприятия для побед на тендерах.

Полиция: замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы
Харьковский облсовет
Фото: dozor.kharkov.ua

Национальная полиция заявила о разоблачении группы лиц, которые в 2018-2019 годах создали ряд компаний для использования их реквизитов и расчетных счетов в преступных схемах.

По данным Главного следственного управления, к лоббированию интересов этой группы причастен один из заместителей руководителя Харьковского областного совета.

Следствие установило, что преступная группа, используя коммунальные предприятия Харьковского областного совета и подразделений Харьковской ОГА, получала победы в тендерах и закупках подконтрольными компаниями.

Открыто производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

У главы Харьковского облсовета сейчас есть один первый заместитель (Виктор Коваленко) и один заместитель (Владимир Скоробогач).

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