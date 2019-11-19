Смолий рассказал послу США о попытках "бывших владельцев банков" подорвать сотрудничество с МВФ

"Программа с МВФ - это не только деньги. Это якорь для реформ в Украине".

Глава Национального банка Яков Смолий и его заместители Екатрина Рожкова и Дмитрий Сологуб во вторник встретились с временно поверенным в делах США Уильямом Тейлором.

Пресс-служба Нацбанка сообщила, что члены правления НБУ рассказали Тейлору о работе с правительством, направленной на обеспечение роста экономики, и коснулись темы судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков.

"Как отметил Яков Смолий, очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, сделать невозможным сотрудничество с МВФ через информационные атаки и судебные решения, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе", - говорится в сообщении.

В то же время глава НБУ отметил, что несмотря устойчивое улучшение макроэкономической ситуации в Украине, продолжение сотрудничества с МВФ является одной из первоочередных задач украинской власти.

"Программа с МВФ - это не только деньги. Главное, что это - якорь для реформ в Украине, которые нам крайне необходимы для устойчивого экономического роста", - сказал он.

Напомним, что бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский на прошлой неделе в интервью The New York Times заявил, что Украина могла бы заменить деньги МВФ финансированием из России.