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Тейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала Россия, а не Порошенко

Временный поверенный по делам США заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Тейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала Россия, а не Порошенко
Уильям Тейлор
Фото: US-Ukraine Business Council

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор приветствует последние достижения президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении Тейлора, которое опубликовала пресс-служба американского посольства в фейсбуке.

"Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных; разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском; возвращение украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, - являются конкретными достижениями на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться", - заявил он.

Тейлор отметил, что также приветствует сообщение о грядущем саммите в "нормандском формате" и надеется на дальнейшее продвижение в достижении мира на Донбассе.

"Конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия. Мы не должны слушать российскую дезинформацию. В некоторых сообщениях местных СМИ есть заявления, будто бы члены команды президента сочувствуют России или считают, что конфликт начал бывший президент Петр Порошенко. Но за конфликт однозначно отвечает Россия", - подчеркнул временный поверенный в делах США в Украине.

Тейлор подчеркнул, что США твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении к миру.

Напомним, ранее были обнародованы показания Тейлора в Конгрессе США, в которых он заявил, что помощник Зеленского Владимир Ермак во время встречи с ним и бывшим спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером  якобы прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

После этого Ермак заявил, что никогда не называл Порошенко виновным в начале войны на Донбассе, а обсуждал с Тейлором и Волкером возможную причастность пятого президента Украины к коррупционным скандалам.

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