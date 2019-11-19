Чий BMW X5? Вищий антикорупційний суд розглядає справу Омеляна

У понеділок, 18 листопада, у справі щодо недостовірного декларування ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна Вищий антикорупційний суд дослідив дані слідства щодо телефонних дзвінків самого експосадовця, його дружини та осіб, котрі, ймовірно, мають відношення до майна, яким вони користувались. Ці докази, за версію прокурорів, вказують на неправдиву інформацію у деклараціях, коли той був міністром.

Фото: Макс Требухов

Справу щодо декларацій Володимира Омеляна Вищий антикорупційний суд розглядає по суті з 21 жовтня. Під час чергового засідання 18 листопада ВАКС дослідив чотири томи письмових доказів сторони обвинувачення. І загалом зупинився на восьмому із 30.

Ексчиновник вважає справу "політично вмотивованою" і пов'язує її зі своїми публічними заявами щодо ситуації в авіаційній і залізничній сферах, а також зі зверненням до НАБУ про мільярдні порушення компаній, оподаткованих Міністерством інфраструктури.

"Сподіваюсь на справедливий розгляд справи, оскільки я є першим міністром України, справу якого слухають в цьому суді. Ця справа має політичний характер, аби завдати репутаційного удару й змусити мене мовчати... Я єдиний міністр уряду Гройсмана, якого переслідують", – коментував Омелян.

Фото: Катерина Петренко Зліва-направо: обвинувачений Володимир Омелян та його адвокати Тарас Пошиванюк і Олександр Лисак

У чому звинувачують Омеляна?

13 вересня 2018 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Окрім володіння та користування автівкою BMW X5 2015 вартістю понад 1 мільйон гривень, задекларованою на рідного брата, у декларації за 2015 рік Омелян, як вважають в НАБУ, також "забув" вказати 10 тисяч доларів – видатки на оренду будинку, в якому мешкав з родиною. І не задекларував факт постійного користування заміським будинком в с. Іванковичі на Київщині та земельною ділянкою у 2016 році.

Як пояснив під час попереднього судового засідання прокурор, у 2009-му році Омелян купив квартиру в столиці за 90 тисяч доларів, відтак при офіційній зарплаті не міг дозволити собі купити позашляховик вартістю понад мільйон гривень у 2015-му. Законний дохід ексчиновника за всі 15 років держслужби – лише близько 2 мільйонів гривень. На думку прокурора, через це Омеляну довелось декларувати авто на брата.

Фото: Катерина Петренко Прокурор Валентин Мусіяка (в центрі)

Адвокат ексміністра Олександр Лисак вважає, що прокурори САП та детективи НАБУ допустили процесуальні порушення під час збирання доказів. Він сказав, що висловить позицію захисту при зачитуванні досліджень експертів.

"У деклараціях за 2015-2016 роки НАЗК жодних порушень не встановило. Проте слідство щось там знайшло і вважає, що декларації неточні. Ми доводитимемо невинуватість нашого підзахисного і хочемо виправдання", – сказав Лисак.

Будинок родичів і BMW брата?

За версією слідства, саме у грудні 2016-го Омелян почав проживати в одному з незадекларованих будинків котеджного містечка в селі Іванковичі на Київщині. Про це свідчать телефонні з'єднання його дружини Світлани Безви з власником будинку. На факт проживання там вказують телефонні з'єднання між водіями та ексурядовцем і його дружиною. Окрім того, опалення будинку в зимовий період 2016 року, нарахування за комунальні послуги - свідчення того, що Омелян там таки жив, переконана сторона обвинувачення.

Натомість обвинувачений підтвердив, що проживав в котеджному містечку по кілька місяців, бо гостював у родичів.

"Ми неодноразово жили в родичів дружини по кілька місяців у 2015-му, 2016-му та 2017 роках. Ці окремі епізоди щодо нашого проживання там – маніпуляція суддівською думкою з боку прокурорів. Те, що нам подали, як сенсацію, сенсацією не є", – висловився ексміністр.

Також Омеляна звинувачують у тому, що він, мовляв, придбав і користувався автівкою BMW X5 2015 вартістю понад 1 мільйон гривень, яку не вказав у своїх деклараціях за обидва роки і записав на рідного брата.

Фото: bradleygm.com Авто BMW X5 2015 року випуску

На судовому засіданні прокурор Валентин Мусіяка зазначив: про володіння і користування позашляховиком свідчить те, що між Володимиром Омеляном і представником підприємства, яке продало позашляховик, був тісний телефонний зв'язок у дні, коли реалізовували угоду купівлі-продажу. За версією слідства, натомість між його братом і цим представником взагалі не було з'єднань у дні придбання автівки. На думку прокурорів, це нелогічно, якби дійсно брат ексурядовця купляв цю автівку для себе.

Далі у суді дослідили з'єднання між Володимиром Омеляном і чоловіком на прізвище Томицький, який допомагав купляти кілька автівок ексурядовцю і його брату. Дзвінки та листування між ними відбувались щодня з першого по п'яте червня 2015-го, коли реалізували купівлю позашляховика. А з братом Максимом - лише 2 і 5-го червня після безпосереднього факту купівлі. Це, на думку сторони обвинувачення, є дивним, оскільки 4 червня сплачувались кошти за автівку. А відтак, вочевидь, ці кошти були з кишені Володимира Омеляна.

У свою чергу, адвокат Омеляна Тарас Пошиванюк на попередньому засіданні вже відкидав ці звинувачення. Він апелював до того, що вказаний позашляховик, буцімто, був придбаний братом ексурядовця за власні гроші. А користувався колишній міністр цією автівкою, коли брат був за кордоном та під час спільних поїздок до батьків, відвозив на техобслуговування. А далі – отримав автівку у подарунок. Щодо будинку: буцімто сім'я ексміністра не орендувала його, а лише гостювала в родичів дружини.

Раніше у суді сторона обвинувачення інформувала, що за допомогою системи "Рубіж", яка сканує номери автівок по місту, після реєстрації і купівлі позашляховика того ж дня номерні знаки "засвітились" дорогою до Вишгорода, де проживав на той час Володимир Омелян. Натомість його брат Максим, на якого задеклароване авто, мешкав у Києві.

Окрім того, антикорупційні судді дослідили часті дзвінки та листування між Володимиром Омеляном та представником страхової компанії Пивоваром під час укладання страхових договорів улітку 2015-го. Стало відомо, що з братом Максимом страхова компанія зв'язувалась вже восени, коли договори були укладені.

Фото: Катерина Петренко Дослідження доказів під час судового засідання

Також у суді йшлося, що усі страховки на BMW Х5 підписані від імені брата колишнього топ-чиновника Максима Омеляна, однак експертиза на досудовому засіданні засвідчила, що підпис у паперах - не брата ексміністра.

За версією слідства, нелогічним є також факт, що у всіх страхових договорах вказаний номер саме Володимира Омеляна, а не його брата. Це може наштовхувати на думку, що у випадку якоїсь події мали телефонувати саме користувачу - у цьому випадку Володимиру Омеляну.

"Пивовар і Томицький - давні приятелі нашої родини, один з них – однокласник брата, інший - давній друг. Тому логічно, що є постійні з'єднання між мною і ними та братом і ними. Прокуратура намагається подати, щоо все крутиться довкола BMW Х5, але це не відповідає дійсності", - пояснив Володимир Омелян.

Також ексміністр заперечив, що постійно користувався позашляховиком, задекларованим на брата.

"Це маніпуляція. Навіть при величезному бажанні я не міг постійно користуватись автівкою BMW X5, оскільки мав ще службовий автомобіль і користувався також ним. Трафік водіїв це підтвердить", – апелював Омелян.

Фото: Lb.ua

Далі - більше. Серед досліджених доказів сторони обвинувачення йшлося, що 17 і 19 червня 2015-го Омелян притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості дорогою з Києва до Львова і назад. Сторона обвинувачення переконана: це свідчить, що саме Омелян користувався позашляховиком за 10 днів після купівлі. А також, мовляв, умисно надав недостовірні відомості на досудовому розслідуванні, що здійснив ці поїздки разом з братом. Прокурор вказав, що у подальшому доведе: у цей час брат обвинуваченого Максим Омелян був за кордоном.

Незакрита справа

Строки давності щодо недостовірного декларування Омеляна за 2015 рік закінчились. І суд міг закрити цей епізод. Проте Омелян заперечив і попросив розглядати справу у повному обсязі.

"Це питання честі. Я хочу, щоб її розглянули повністю, щоб була дискусія, і з мене зняли всі обвинувачення", - пояснив ексурядовець.

Яке покарання загрожує Омеляну?

Ексміністра інфраструктури обвинувачують за статтею 366-1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). Якщо визнають винним, йому "світить" штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 2 роки позбавлення волі та заборона обіймати певні посади до 3 років.

Раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення Омеляна. Йшлося про користування вищезгаданим позашляховиком BMW X5 на суму 1 415 мільйонів гривень, недекларування проживання в будинку в Іванковичах на Київщині та 2 815 мільйонів гривень заощаджень (90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро).

Сума активів, які, на думку НАБУ, Омелян міг не підтвердити сягала 4 230 мільйонів гривень. Покарання за цю статтю Кримінального кодексу - більш суворе, ніж за недостовірне декларування, - від 5 до 10 років позбавлення волі.

Фото: Макс Требухов

Та 27 лютого цього року Конституційний суд визнав статтю 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення неконституційною. Тому у квітні цю справу закрили.

І попри поновлення кримінальної відповідальності за цією статтею її не можуть застосувати щодо Омеляна, оскільки закон не має зворотньої сили.

Наступне засідання у цій справі відбудеться у вівторок, 19 листопада, о 10:00.