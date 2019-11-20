Разумков отрицает получение депутатами от "Слуги народа" доплат в конвертах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о доплатах, которые получают депутаты от "Слуги народа".

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Нет. Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать... Люди получают зарплату - люди за нее работают. Не устраивает зарплата - пожалуйста, до свидания", - ответил он на вопрос о наличии дополнительных доплат во фракции. Он также опроверг и то, что такие доплаты предлагали ему лично.

"Нет, на этой должности мне никто ничего не приходил и не предлагал", - сказал Разумков.

Комментируя заявление бывшей депутатки от "Слуга народа" Анны Скороход о том, что депутатам доплачивают по $5 тыс. в конвертах, Разумков порекомендовал сообщать об этом, прежде всего - правоохранительным органам, а не журналистам.

"Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно", - сказал политик.

При этом он высказал мнение, что со временем надо будет менять и размер депутатской заработной платы.

"Смотрите, нельзя говорить о зарплате 40 тысяч гривен, 35 тысяч - 40 тысяч гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10 тысяч гривен, "маловата"... Она небольшая, учитывая те искушения, которые могут появляться у народного депутата. Для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию - а это зарплата в том числе; а второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и тому подобное”, - отметил Разумков.

Самому же спикеру Рады, по его словам, зарплаты в размере 40 тыс. гривен хватает.

На вопрос о том, что в декларации Разумкова указано, что у него и его семьи есть 11 квартир, дом, несколько земучастков и несколько автомобилей, и хватает ли ему средств все это содержать, он ответил: "да, хватает".

"Так же вы, вероятно, посмотрели и на сбережения, которые у меня есть... Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане к этому. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, ранее в ответ на обвинения главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что исключенная из фракции Скороход якобы предлагала нардепам взятки, она заявила, что нардепы и так получают зарплаты по $5 тысяч в конвертах.