Зеленский посмертно наградил комбрига Коростелева орденом Хмельницкого

Полковник умер от ранений, полученных на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский 19 ноября подписал указ о награждении полковника Евгения Коростелева, умершего после ранения на Донбассе, орденом Богдана Хмельницкого второй степени (посмертно).

Об этом говорится на сайте президента.

Орден присвоен за особые заслуги в защите государственного суверенитета и национальной независимости Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, 12 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев получил тяжелое ранение во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил. Через неделю он умер в военно-медицинском клиническом центре в Харькове.

Полковник Евгений Коростелев занял должность командира 128-й бригады недавно. Он сменил на посту Героя Украины полковника Сергея Собко. До этого Коростелев занимал должность командира самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 21 июля 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.