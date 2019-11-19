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Волкер высказывал Джулиани сомнения по поводу того, можно ли доверять Луценко

"Я полагал, что Луценко интересуется только одним: сохранением своей должности".

Волкер высказывал Джулиани сомнения по поводу того, можно ли доверять Луценко
Фото: EPA/UPG

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил адвокату Трампа Руди Джулиани, что генеральный прокурор Юрий Луценко не является человеком, заслуживающим доверия.

Об этом он рассказал в ходе публичных слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей по делу об импичменте Трампа.

"Президент Порошенко не находился в выгодном положении. Накануне выборов становилось ясно, что Зеленский выиграет выборы. И, как часто бывает в Украине, смена власти при этом будет также означать и смену прокурорской власти, и будут расследования в отношении представителей предыдущего правительства. И я сказал господину Джулиани об этом. Я полагал, что Луценко интересуется только одним: сохранением своей должности. Он хотел избежать того, чтобы его уволили и, соответственно, судебного преследования. Возможно, Порошенко также хотел этого избежать. Луценко же пытался таким образом показать себя важным игроком в США", - сказал Волкер.  

Волкер также отметил, что не верит в коррупционную деятельность Джо Байдена в Украине.

"Во время встречи один на один, которая состоялась у меня с мэром Джулиани 19 июля, мэр Джулиани затронул, и я это отверг, теорию заговора, согласно которой на вице-президента Байдена оказывалось влияние в части выполнения его вице-президентских обязанностей путем выплаты денег его сыну. Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он – почтенный человек, и я очень его уважаю", - сказал он.

Волкер также назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович профессиональным дипломатом, которая не могла выйти за рамки дозволенного протокола.

Напомним, что в начале 2019 года Луценко летал в США для встречи с Джулиани. По словам бывшего генпрокурора Украины, он пошел на это с целью найти "деньги Януковича" в США.

В марте Луценко в интервью американскому телеканалу заявил, что посол США Мари Йованович передала ему список лиц, которых просила не привлекать к ответственности, а уже в апреле признал, что никакого списка не было.

В мае Йованович досрочно покинула должность посла в Украине.

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