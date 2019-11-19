Волкер высказывал Джулиани сомнения по поводу того, можно ли доверять Луценко

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер говорил адвокату Трампа Руди Джулиани, что генеральный прокурор Юрий Луценко не является человеком, заслуживающим доверия.

Об этом он рассказал в ходе публичных слушаний в Комитете по разведке Палаты представителей по делу об импичменте Трампа.

"Президент Порошенко не находился в выгодном положении. Накануне выборов становилось ясно, что Зеленский выиграет выборы. И, как часто бывает в Украине, смена власти при этом будет также означать и смену прокурорской власти, и будут расследования в отношении представителей предыдущего правительства. И я сказал господину Джулиани об этом. Я полагал, что Луценко интересуется только одним: сохранением своей должности. Он хотел избежать того, чтобы его уволили и, соответственно, судебного преследования. Возможно, Порошенко также хотел этого избежать. Луценко же пытался таким образом показать себя важным игроком в США", - сказал Волкер.

Волкер также отметил, что не верит в коррупционную деятельность Джо Байдена в Украине.

"Во время встречи один на один, которая состоялась у меня с мэром Джулиани 19 июля, мэр Джулиани затронул, и я это отверг, теорию заговора, согласно которой на вице-президента Байдена оказывалось влияние в части выполнения его вице-президентских обязанностей путем выплаты денег его сыну. Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он – почтенный человек, и я очень его уважаю", - сказал он.

Волкер также назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович профессиональным дипломатом, которая не могла выйти за рамки дозволенного протокола.

Напомним, что в начале 2019 года Луценко летал в США для встречи с Джулиани. По словам бывшего генпрокурора Украины, он пошел на это с целью найти "деньги Януковича" в США.

В марте Луценко в интервью американскому телеканалу заявил, что посол США Мари Йованович передала ему список лиц, которых просила не привлекать к ответственности, а уже в апреле признал, что никакого списка не было.

В мае Йованович досрочно покинула должность посла в Украине.