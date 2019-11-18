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Верховный суд США заблокировал обнародование налоговых деклараций Трампа

Решение федерального апелляционного суда приостановлено до "дальнейшего распоряжения".

Верховный суд США заблокировал обнародование налоговых деклараций Трампа
Фото: EPA/UPG

Верховный суд США временно отменил постановление суда низшей инстанции, требующее, чтобы Дональд Трамп передал свои налоговые декларации Палате демократов в рамках процедуры импичмента.

Об этом сообщает The Independent.

Отмена связана с возможным оспариванием президентом США постановления суда.

Решение было объявлено в понедельник, 18 ноября. Главный судья Джон Дж. Робертс сообщил, что удовлетворил запрос администрации Трампа о приостановлении действия решения федерального апелляционного суда до "дальнейшего распоряжения".

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте.

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