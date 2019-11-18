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Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний в Конгрессе

"Хотя я не сделал ничего плохого и не хочу придавать убедительности этому фарсу".

Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний в Конгрессе
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что может дать показания в рамках расследования по вопросу об его импичменте.

Об этом он написал в твиттере, комментируя предложение спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет "Голос Америки".

"Если у него есть информация, которая носит оправдывающий характер, то есть снимает вину, мы бы очень хотели ее получить", – сказала Пелоси в воскресном интервью каналу CBS. Она добавила, что президент "мог бы явиться непосредственно в комитет и выступить, рассказав всю правду, которую хочет, если захочет".

Трамп в понедельник ответил на предложение Пелоси: "Хотя я не сделал ничего плохого и не хочу придавать убедительности этому фарсу без соблюдения должных процедур, мне нравится эта идея и я всерьез ее рассмотрю, чтобы Конгресс снова сосредоточился на своей работе".

Лидер сенатских демократов Чак Шумер также поддержал идею. "Если Дональд Трамп не согласен с тем, что он слышит, не надо писать твиты. Надо прийти в комитет и дать показания под присягой. А еще надо позволить всем его приближенным явиться в комитет и дать показания под присягой", – сказал Шумер журналистам. По его словам, стремление Белого дома помешать свидетелям давать показания вызывает вопрос: "Что он скрывает?"

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