Доклад о российском вмешательстве в британскую политику опубликуют после выборов

Британское правительство опубликует парламентский отчет по результатам расследования предполагаемого российского вмешательства в британскую политику, но сделает это после выборов 12 декабря.

Об этом сообщил в воскресенье министр безопасности страны Брэндон Льюис, пишет "Голос Америки".

Подготовленный парламентским комитетом по разведке и безопасности доклад уже был проверен спецслужбами, и оппозиция обвиняет правительство в противодействии его публикации, поскольку документ может содержать информацию, касающуюся премьер-министр Бориса Джонсона и его партии.

Но Льюис заявил телеканалу Sky News, что доклад не может быть опубликован из-за ограничений, налагаемых на объявления правительства во время предвыборной кампании.

"Мы хотим убедиться, особенно с учетом того, что здесь затрагивается национальная безопасность, что мы пройдем через этот процесс должным образом. Мы не можем публиковать определенные вещи перед всеобщими выборами, но после всеобщих выборов этот доклад будет опубликован", - сказал он.