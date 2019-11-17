Из-за массовых протестов в Иране отключили интернет и мобильную связь

Из-за массовых протестов в Иране, в связи с повышением цен на бензин, ряд крупнейших операторов отключили в стране мобильную связь и интернет. Об этом сообщает организация NetBlocks, отслеживающая блокировку интернета в разных странах.

По информации организации, накануне вечером без интернета осталось 93% территории Ирана. Также перестала работать связь крупнейших операторов мобильной связи в стране, в частности MCI, Rightel и IranCell.

"Иран находится в разгаре почти общенационального отключения Интернета по состоянию на 18:45 субботы. Данные сети в реальном времени показывают, что связь снизился до лишь 7% от обычных уровней после двенадцати часов прогрессивного отключения сети, поскольку общественные протесты продолжаются по всей стране", – сообщили в организации.

Доступ к интернету также ограничили сразу в нескольких из 22 районов Тегерана. Сотовая и стационарная телефонная связь работает без перебоев.

Попытку иранских властей отключить интернет осудил Госсекретарь США Майк Помпео, назвав это "несправедливостью коррумпированного режима".

Нпомним, акции протеста в нескольких иранских городах начались 15 ноября, после того, как правительство вдвое повысило цены на бензин и ввело квоты на розничную продажу топлива. Протестующие уже пытались атаковать нефтебазу в городе Сирджан на юге страны. По меньшей мере, один из демонстрантов погиб.