Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
Кабмин отменил ограничение тарифов на отопление и горячую воду
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
"Евросолидарность" требует возбудить дела против двух депутатов от "Слуги народа"
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
Ибрагимович не дрогнул перед лицом юной тхэквондистки
ГлавнаяМир

Совместные учения США и Южной Кореи отложили из-за недовольства КНДР

Пхеньян обвинил Вашингтон в "безумном военном бесчинстве".

Совместные учения США и Южной Кореи отложили из-за недовольства КНДР
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР. Об этом пишет Yonhap.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с нуждами дипломатии".

Associated Press отмечает, что еще в пятницу, когда Эспер проводил консультации с южнокорейскими властями, о переносе учений не было сказано ни слова. Также на этой неделе он заявлял, что США будут наращивать боеготовность на Корейском полуострове ради дипломатии.

КНДР неоднократно критиковала предстоящие военные учения Южной Кореи и США. Так, Пхеньян на этом фоне обвинял Вашингтон в "безумном военном бесчинстве".

Ранее Кин Чен Ын признался, что пуски ракет в КНДР были предупреждением для США и Южной Кореи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также