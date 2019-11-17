Совместные учения США и Южной Кореи отложили из-за недовольства КНДР

Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР. Об этом пишет Yonhap.

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ён Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Перенос сроков учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с Северной Кореей. Новая дата пока не назначена.

При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с нуждами дипломатии".

Associated Press отмечает, что еще в пятницу, когда Эспер проводил консультации с южнокорейскими властями, о переносе учений не было сказано ни слова. Также на этой неделе он заявлял, что США будут наращивать боеготовность на Корейском полуострове ради дипломатии.

КНДР неоднократно критиковала предстоящие военные учения Южной Кореи и США. Так, Пхеньян на этом фоне обвинял Вашингтон в "безумном военном бесчинстве".

Ранее Кин Чен Ын признался, что пуски ракет в КНДР были предупреждением для США и Южной Кореи.