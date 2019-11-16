В годовщину первой акции "желтых жилетов" в Париже прошли беспорядки

Фото: EPA/UPG

Полиция Парижа в субботу применила слезоточивый газ для противодействия участникам акции "желтых жилетов", которые пытаются возродить движение в первую годовщину протестов. Об этом сообщает пишет Le Parisien.

Столкновения произошли, в частности, вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась устроить акцию на парижской кольцевой дороге. Жандармы ее предотвратили.

Сообщается, что в полдень в Париже был арестован 41 человек.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Напомним, в середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее. Также французский президент Эммануэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

В настоящее время крупных акций протеста "желтые жилеты" уже не проводят.