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​Австралийская авиакомпания побила рекорд по длительности коммерческого перелета

Перелет из Лондона в Сидней длился 19 часов 19 минут.

​Австралийская авиакомпания побила рекорд по длительности коммерческого перелета
Фото: Qantas Airways

Австралийская авиакомпания Qantas обновила рекорд продолжительности коммерческого перелета, выполнив пассажирский рейс из Лондона в Сидней.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner провел в воздухе 19 часов 19 минут. Перелет стал вторым, проведенным в рамках исследовательской программы Sunrise. Первый полет из Нью-Йорка в Сидней был на три минуты короче.

Отмечается, что в рамках программы Sunrise специалисты авиакомпании изучают влияние длительных перелетов на экипаж самолета и его пассажиров. В полете за сном и питанием пассажиров следят врачи.

Также медики следят за летчиками и экипажем, в частности - проверяют уровень мелатонина. Летчики также должны периодически проходит тесты на внимательность.

Ранее Qantas уже проводила перелет из Лондона в Сидней. В 1989 году пустой грузовой самолет авиакомпании Boeing 747-400 выполнил перелет по этому маршруту в рамках программы исследований длительных беспосадочных полетов коммерческих самолетов.

По программе Sunrise Qantas выполнит еще один коммерческий рейс - из Сиднея в Нью-Йорк. Если результаты исследований будут признаны положительными, а сами перелеты - потенциально коммерчески выгодными, регулярные маршруты будут запущены в 2022-2023 году.

Напомним, первый коммерческий перелет по программе Sunrise авиакомпания Qantas выполнила в конце октября 2019 года. Лайнер Boeing 787-9 совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней. Продолжительность полета составила 19 часов 16 минут. На борту самолета находились 49 пассажиров без багажа.

До этого самый длинный авиарейс в мире выполнили из Дохи в Окленд в 2017 году (14524 км). По времени он занял около 17 часов и 30 минут.

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