Успех железной дороги из Европы в Китай через Турцию

На прошлой неделе произошло событие, которое позволило назвать Турцию транзитным государством на пути из Европы в Китай. 6 ноября в Анкару прибыл поезд China Railway Express , первый контейнерный поезд, который следует из Китая в Европу по маршруту через Турцию.

Фото: Mustafa Kaya/Xinhua В Анкару прибыл первый поезд China Railway Express, 6 ноября 2019.

«Грузовой поезд, который следует из китайского Сианя (город в центральной части КНР) China Railway Express, имеет длину 820 м, 42 вагона. Он пересечет два континента, проедет 11 тыс. 483 км за 12 дней», - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахи Турхан.

«Это историческое событие, как для региональной, так и глобальной торговли, и именно поэтому мы с гордостью смотрим на этот поезд, который проходит тысячи километров, поскольку он открывает новую эру в железнодорожном транспорте, способствует укреплению связей и ускорению межкультурного взаимодействия», - отметил министр.

Отправившись из Китая, поезд пересек за 72 часа территорию Казахстана, затем морем в Азербайджан, откуда проследовал по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс в Турцию. Здесь, через Анкару и туннель Мармарай под проливом Босфор в Стамбуле, поезд достиг Европы. На европейском континенте он следовал через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию в Чехию.

Разумеется, что один контейнерный поезд, даже если он будет курсировать на регулярной основе, не создаст конкуренцию морскому маршруту, например, из Шанхая в Роттердам. 42 контейнера на поезде и, скажем, четыре тысячи на судне. Поезд, в отличие от судна, пересекает несколько границ. И, наконец, представьте, какую работу надо было проделать, чтобы согласовать сквозной тариф для десяти железнодорожных администраций по территории которых следовал поезд. Добавьте сюда возможные технологические проблемы.

В сухом остатке - единственное преимущество контейнерного поезда - это время доставки контейнеров клиентам. 12 - 20 дней железной дорогой против 40 дней морским путем и если контейнер из порта еще нужно доставить клиенту в Европе, то поезд может привезти его буквально к двери клиента.

Все мировые новостные ленты, сообщая новость о прибытии контейнерного поезда в Турцию, делали акцент на том, что это первый контейнерный поезд, который прошел по туннелю через Босфор из Азии в Европу. Его технических характеристиках и успехах Турции в модернизации своей железнодорожной сети.

Но при этом умалчивалось, что реализация проекта China Railway Express стала возможной, прежде всего, благодаря железной дороге Баку - Тбилиси - Карс (БТК), то есть международному сотрудничеству.

История создания железной дороги Батуми - Тбилиси - Карс началась 7 февраля 2007 г. c момента подписания межправительственного соглашения между Азербайджаном, Турцией и Грузией. Реализация проекта шла сложно. Первоначально анонсированные сроки реализации несколько раз отодвигались, а вместе с этим росли и расходы на строительство. Собственно, строительство началось в ноябре 2008 г., а торжественное открытие новой магистрали состоялось только 30 октября 2017 г. Первые грузы железная дорога приняла в ноябре того же 2017 г.

Фото: hurriyetdailynews.com

Общая протяженность дороги - 829 км, большая часть которой приходится на территорию Грузии. Пропускная способность БТК - миллион пассажиров и 6,5 млн. тонн грузов в год с перспективой довести эти показатели до трёх млн пассажиров и 20 млн тонн соответственно.

Причем для строительства грузинского участка именно Азербайджан, а не Турция выделил кредит на $775 млн под процент годовых.

Так что справедливости ради стоит отметить: лавры в реализации проекта China Railway Express нужно разделить между всеми странами, построившими железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс.

И, разумеется, не был упомянут еще один аспект «турецкого транзита». По сути, запуск контейнерного поезда через Турцию в Европу означает конец монополии РФ по доставке контейнерных грузов из Китая в ЕС и обратно по железной дороге. Более того, это означает, что Казахстан и другие среднеазиатские государства отныне могут меньше оглядываться на Кремль, формируя собственную транспортную политику.

Фото: azernews.az

Не случайно, что менее чем через неделю после того, как контейнерный поезд прибыл в Прагу, в рамках казахско-турецкого бизнес форума в Стамбуле был подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «KTZ Express» (дочерняя организация АО «НК «ҚТЖ») и Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş, направленный на развитие перевозок по «Южному коридору» через территорию Казахстана.

«Подписанный документ, предусматривает обеспечение конкурентоспособности «Южного коридора» путем снижения операционных издержек и улучшения качества предоставляемого контейнерного сервиса за счет взаимного пользования активами», - говорится в официальном пресс-релизе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Здесь стоит отметить, что на сегодняшний день сотрудничество Казахстана и Турции в транспортно-логистической сфере развивается активными темпами. Только за 9 месяцев 2019 г. объем перевозок контейнеров составил 5,4 тыс. ДФЭ (двадцати футовый эквивалент), увеличившись на 2,2 тыс. ДФЭ или 69% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. Одновременно проводится работа по внедрению новых логистических сервисов. Нет нужды говорить, что под новыми логистическими сервисами речь идет о проекте China Railway Express.

Фото: Mustafa Kaya/Xinhua

В самой же Турции надеются на то, что запуск проекта контейнерного поезда наконец-то подтолкнет Европу к активному участию в логистических евразийских проектах. И эти надежды имеют под собой весомые основания - более 70% прямых инвестиций в экономику Турецкой республики приходятся на Европу и США и всего чуть более одного процента на Китай. А как известно инвестиции должны окупаться.