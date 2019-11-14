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В России студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека

Сам стрелявший совершил суицид. 

В России студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека
Фото: spbdnevnik.ru

В России в городе Благовещенск в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате чего погиб 19-летний парень, еще трое получили ранения. Сам стрелявший после преступления совершил суицид, сообщили в Приамурском управлении МВД.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента трое пострадали", - говорится в сообщении.

Вызов в полицию о стрельбе поступил от очевидца. Прибывшие правоохранители увидели парня с оружием на втором этаже здания. Он несколько раз выстрелил в сторону полицейских, в ответ на что они тоже открыли огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории, но он покончил с собой. По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт между студентами. 

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сообщили в Минздраве агентству "Интерфакс Дальний Восток".

В агентстве добавили, что у одного пострадавшего подростка ранение шеи, затылочной части и левого надплечья. У второго - огнестрельное ранение таза.

Напомним, в октябре 2018 года в оккупированном Россией Крыму студент устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего более 20 человек погибли, еще 50 получили ранения. 

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