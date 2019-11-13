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Удобрения из РФ заходят на украинский рынок вопреки санкциям Кабмина, - аналитика

Российские удобрения поставляются в Украину через третьи страны.

Удобрения из РФ заходят на украинский рынок вопреки санкциям Кабмина, - аналитика
Фото: infoindustria.com.ua

Если не сдерживать импорт азотных удобрений из РФ, украинские химические заводы остановятся. А когда украинские аграрии будут полностью зависеть от поставок удобрений из РФ, у Кремля появится один из мощнейших рычагов экономического давления на Украину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал издания "Бизнес Цензор" "Как Россия ведет против Украины экономическую войну".

Именно для того, чтобы избежать такой ситуации, в 2017-2018 годах Кабмин вводил заградительные пошлины на импорт карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из РФ. А с июля 2019 года правительство полностью запретило ввоз на таможенную территорию Украины российских удобрений, - напоминают авторы материала.

Вместе с тем, российские удобрения все равно поставляются в Украину через третьи страны и с другими товарными кодами, говорится в статье.

"Азотные удобрения, сырьем для производства которых является природный газ, занимают третье место в структуре импорта из РФ и, фактически, поставки российских удобрений в Украину являются поставками газа в переработанном виде. В то же время Россия не продает газ Украине по рыночным ценам", - отмечают авторы.

В материале упоминается также, что крупнейшие азотные предприятия страны находятся в собственности компаний Дмитрия Фирташа (Черкасский Азот, Ровноазот, Северодонецкий Азот), Игоря Коломойского (Днепразот) и государства (ОПЗ).

Напомним, ранее бывший глава правления ПАО "Днепразот", эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех импортируемых удобрений, вне зависимости от страны-поставщика. По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку в отношении неё действуют санкции Кабинета министров Украины.

В данный момент Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования по импорту удобрений в Украину с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из третьих стран. С инициативой расследования выступили украинские производители и профильные организации, в частности – Союз химиков Украины "Днепразот", "Черкасский Азот", "Ровноазот", Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый (ОПЗ).

Первое спецрасследование касается импорта в Украину некоторых азотных удобрений, независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе – касательно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, которые классифицируются по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны их происхождения и экспорта.

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