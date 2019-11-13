Бывший замглавы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен

Бывший заместитель главы правления VAB банка арестован с залогом 1,15 млн гривен.
Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.
Меру пресечения банкиру избрали в рамках уголовного дела о выделении 1,2 млрд гривен в виде стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.
Его имя в сообщении не указано.
Напомним, что НАБУ сообщило о подозрении восьми лицам по этому делу.
Это экс-директор гендепартамента банковского надзора Нацбанка Алла Шульга, бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.