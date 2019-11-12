Миссия МВФ вернется в Киев 14 ноября

Миссия Международного валютного фонда на этой неделе прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы", - сообщил Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине.

Напомним, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования. Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе..

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by объемом около $1,4 млрд.