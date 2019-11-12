Услугой переноса мобильных номеров воспользовались 30 тысяч абонентов

За первые полгода действия в Украине услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (MNP) воспользовались более 30 тыс. абонентов.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

За полгода от оператора "Vodafone Украина" к другим операторам ушел 12491 абонент: 7987 - в "Киевстар", 4118 - в lifecell, 318 - в "ТриМоб" и 68 - в "Интертелеком".

"Киевстар" покинули 11797 абонентов: 6514 - в Vodafone, 4989 - в lifecell, 230 - в "ТриМоб", 64 - в "Интертелеком".

lifecell потерял 5485 абонентов: в "Киевстар" ушли 3288, в Vodafone - 2093, в "ТриМоб" - 83, в "Интертелеком" - 21.

Всего в рамках услуги MNP было перенесено 30228 мобильных номеров.

Фото: nkrzi.gov.ua

Больше всех новых абонентов приобрел "Киевстар" - 11420, на втором месте lifecell (9279), на третьем - Vodafone (8735).

Из 49223 заявлений на получение услуги были удовлетворены лишь 30228, то есть процент успешных заявлений составляет около 60%.

Учитывая данный факт, НКРСИ инициирует мероприятия по разработке проекта изменений в порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров, которые будут направлены на упрощение процедуры получения указанной услуги.

Напомним, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.