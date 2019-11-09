Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Западным инвесторам нравится сегодняшний "драйв" в Украине, – гендиректор ДТЭК

"Инвесторам нравится президент, молодое правительство".

Западным инвесторам нравится сегодняшний "драйв" в Украине, – гендиректор ДТЭК
Фото: Макс Требухов

Начатые изменения в Украине повышают интерес зарубежных инвесторов к украинским рынкам. Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Киевского международного экономического форума, пишет УНИАН.

Накануне энергетическая компания успешно выпустила дебютные стандартные "зеленые" еврооблигации и благодаря этому привлекла 325 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций.

"На мой взгляд, выпуск зеленых бондов – это успех не только нашей компании, это успех Украины. Потому что мы смогли создать новый инструмент, который позволяет новые инвестиции в страну. Что нравится инвесторам, исходя из нашего общения с ними? Инвесторам нравится президент, молодое правительство, тот драйв, который есть в стране, и желание ее поменять. Но что инвесторам не нравится – это необдуманные заявления, которые звучат от отдельных политиков", – сказал Тимченко.

В качестве примера он привел дискуссии о поправках в закон об энергорынке, которым предлагается установить новые ценовые и другие ограничения для производителей электроэнергии, а также заявления о намерении ретроспективно пересмотреть "зеленый" тариф для возобновляемой энергетики.

"К нашим бондам был большой интерес, но ставка по ним могла бы быть ниже. Пара процентов в ней – это то, что нам стоили высказывания некоторых политиков из парламента. Но стоили уже не только нашей компании, а и Украине в целом. Потому что, если будут новые выпуски облигаций другими компаниями, для них будет бенчмарк – дебютный выпуск ДТЭК",– заключил Тимченко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также