В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Газовщики хотят взять из карманов бизнеса и населения еще 36 млрд грн, - глава ФРУ

"Повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий".

Газовщики хотят взять из карманов бизнеса и населения еще 36 млрд грн, - глава ФРУ
Руслан Ильичев
Фото: Макс Требухов

Анонсированное "Укртрансгазом" повышение тарифов на транспортировку газа приведет к увеличению платежей со стороны бизнеса и населения на 36 млрд грн в год. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, выступая на круглом столе "Новая тарифная политика в сфере транспортировки газа: вызовы для Украины", сообщает Минпром.

"Предварительные расчеты, которые есть у Федерации работодателей, свидетельствуют о том, что дополнительные расходы украинских потребителей газа от такого решения составят около 36 млрд грн. И почти 18 млрд грн. – это расходы, которые понесет население", – сказал он.

Ильичев подчеркнул, что повышение тарифов на транспортировку газа фактически убивает конкурентоспособность отечественных предприятий.

Он обратил внимание на то, что украинский бизнес вынужден сегодня поднимать зарплаты рабочим из-за оттока кадров. По его словам, в Польше по последним данным официально работают 2 млн украинцев, и польский бизнес делает все, чтобы украинские рабочие ехали к ним. В свою очередь у украинского бизнеса нет другого выхода, кроме повышения зарплат рабочим, но возможности этого оказываются под угрозой из-за необходимости платить в будущем повышенные платежи за транспортировку газа.

Как сообщалось, ранее участники рынка и эксперты раскритиковали инициативу новосозданного ООО "Оператор ГТС Украины", дочернего общества "Укртрансгаз", о фактически трехразовом повышении тарифов на транспортировку газа. Они выразили уверенность, что такие цифры являются неподъемными для реального сектора украинской экономики.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также