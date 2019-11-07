British American Tobacco возобновит производство в Прилуках, "полагаясь на гарантии президента"

Британская табачная компания British American Tobacco планирует возобновить производство на табачной фабрике "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - говорится в обнародованном заявлении.

Согласно сообщению, 7 ноября состоялась встреча крупнейших производителей табачных изделий в Украине с Президентом Владимиром Зеленским касательно установления торговой наценки на сигареты в соответствии с принятым Верховной Радой законопроектом №1049.

По словам генерального директора группы British American Tobacco Украина Саймона Уелфорда, Зеленский заверил производителей в скором решении проблемы, которая, по их мнению, нанесла урон индустрии и экономике страны в целом.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это - увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", - цитирует президента Украины его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков. Зеленский также сказал, что настроен наращивать экспорт табачных изделий, изготовленных в Украине.

Участники встречи обсудили ситуацию на рынке, в частности, информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановке работы некоторых табачных производителей.

Во встрече приняли участие представители "Бритиш Американ Тобакко", "Филипп Моррис Украина", "Джей Ти Ай" и "Империал Тобакко", исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Напомним, 11 октября British American Tobacco остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Причиной остановки стал принятый принятый 4 октября Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на их товары. Перед вторым чтением в законе появилась поправка нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, согласно которой компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

Закон еще не подписан.

Ассоциация "Укртютюн" обратилась к народным депутатам с просьбой отменить правку Дубинского.