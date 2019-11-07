​Глава МИД Германии заявил о "позитивных сигналах" из Украины после избрания Зеленского президентом

"Вот почему мы и дальше будем оказывать поддержку президенту Украины на его пути".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что после избрания президентом Владимира Зеленского из Украины "поступает предельно позитивный сигнал".

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Маклом Помпео в Лейпциге.

"Вот почему мы и дальше будем оказывать поддержку президенту Зеленскому на его пути", - сказал Маас.

Он также отметил, что сейчас в отношении Украины есть два приоритета - борьба с коррупцией и прекращение боевых действий на Донбассе.

"В отношении Украины есть два приоритета: первый из них - борьба с коррупцией. На протяжении нескольких предыдущих лет Германия предоставила Украине 1,5 млрд евро и мы продолжим поддерживать отдельные проекты в Украине, которые помогут ей двигаться в сторону реформ... Второй приоритет - достижение мира на Донбассе. И мы видим, что были созданы предпосылки, которых ранее не было, позволившие сдвинуть процесс. Соглашение, которое было частью Минских соглашений, удалось имплементировать. И мы хотим извлечь определенную выгоду из этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Германии.

Маас также выразил надежду, что переговоры в "нормандском формате" будут способствовать урегулированию конфликта.

"У нас есть "нормандский формат", в котором Германия работает вместе с Францией, Россией и Украиной. И мы не только здесь видим определенные позитивные сигналы. Однако мы хотим продвинутся здесь дальше, поэтому мы работаем предельно усердно для подготовки базы для переговоров лидеров "нормандской четверки" в последующие несколько недель. И мы вместе с Францией многое для этого делаем. Мы вовлечены в эту работу. И я полон надежд и уверенности в том, что в последующие недели нам удастся продвинуться шаг за шагом. И нам удастся продвинуться дальше, чем в предшествующие недели и месяцы", - подчеркнул глава МИДа.

Напомним, ранее Маас назвал "прогрессом" согласование "формулы Штайнмайера" в Минске.