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​Глава МИД Германии заявил о "позитивных сигналах" из Украины после избрания Зеленского президентом

"Вот почему мы и дальше будем оказывать поддержку президенту Украины на его пути".

​Глава МИД Германии заявил о "позитивных сигналах" из Украины после избрания Зеленского президентом
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что после избрания президентом Владимира Зеленского из Украины "поступает предельно позитивный сигнал".

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Маклом Помпео в Лейпциге.

"Вот почему мы и дальше будем оказывать поддержку президенту Зеленскому на его пути", - сказал Маас.

Он также отметил, что сейчас в отношении Украины есть два приоритета - борьба с коррупцией и прекращение боевых действий на Донбассе.

"В отношении Украины есть два приоритета: первый из них - борьба с коррупцией. На протяжении нескольких предыдущих лет Германия предоставила Украине 1,5 млрд евро и мы продолжим поддерживать отдельные проекты в Украине, которые помогут ей двигаться в сторону реформ... Второй приоритет - достижение мира на Донбассе. И мы видим, что были созданы предпосылки, которых ранее не было, позволившие сдвинуть процесс. Соглашение, которое было частью Минских соглашений, удалось имплементировать. И мы хотим извлечь определенную выгоду из этой ситуации", - подчеркнул глава МИД Германии.

Маас также выразил надежду, что переговоры в "нормандском формате" будут способствовать урегулированию конфликта.

"У нас есть "нормандский формат", в котором Германия работает вместе с Францией, Россией и Украиной. И мы не только здесь видим определенные позитивные сигналы. Однако мы хотим продвинутся здесь дальше, поэтому мы работаем предельно усердно для подготовки базы для переговоров лидеров "нормандской четверки" в последующие несколько недель. И мы вместе с Францией многое для этого делаем. Мы вовлечены в эту работу. И я полон надежд и уверенности в том, что в последующие недели нам удастся продвинуться шаг за шагом. И нам удастся продвинуться дальше, чем в предшествующие недели и месяцы", - подчеркнул глава МИДа.

Напомним, ранее Маас назвал "прогрессом" согласование "формулы Штайнмайера" в Минске.

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