"Кто не справится - с тем будем прощаться".

Президент Владимир Зеленский обещает до конца текущего года сделать кадровые выводы по министрам Кабинета министров и депутатам Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом он сообщил во втором влоге за рулем автомобиля Tesla.

Зеленский начал с "плюсов" нового парламента. Главной победой этой Рады он назвал проголосованные законопроекты.

"Принято около 70 законов. Среди них - очень важные", - отметил президент и перечислил принятые законопроекты.

"Есть некоторые ошибки, некоторые моральные поступки... Некоторые депутаты не хотят голосовать за законы, хотя мы договаривались, что при обсуждении законопроектов на фракции, в комитетах можно спорить, но не выносить это на заседание Верховной Рады. Если 70% партии за законопроект - то все голосуем. Поэтому мы, и я лично, внимательно следим за статистикой. Есть не только позорные СМС, но и позорные слухи. Но я очень рад, что пока это только слухи. Есть минусы голосования того или иного депутата. Но мы за всем этим следим и серьезные выводы будут сделаны до конца этого года. Каждый депутат должен понимать, что необходимо голосовать за нужные обществу законы, хоть и не все законопроекты популярны", - сказал президент.

Зеленский добавил, что "пока что в парламенте у нас демократия, но это пока".

Президент также отметил, что правительству тяжело, поскольку оно моложе, но при этом он также пообещал сделать кадровые выводы до конца года.

"Такого молодого правительства никогда не было... Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться", - сказал президент.

Напомним, 29 августа, в первый день работы нового парламента, Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. В то же время президент выразил надежду, что ему не придется этого делать.