Уряд далі затримує ремонти в школах, садочках та лікарнях

Що ми маємо станом на сьогодні? На ремонти у школах, садочках та лікарнях Львівщини цього року мало надійти понад 400 млн грн як субвенція на соціально-економічний розвиток. Загалом в Україні – понад 4,75 млрд гривень. На 6 листопада, за 54 дні до кінця бюджетного року, по цьому джерелу казначейськими органами не проведено ані копійки.

На початку вересня 2019 року в область прийшло понад 160 млн гривень вказаної субвенції, котрі через тиждень були заморожені незаконним дорученням Уряду. Чому незаконним? Бо Кабінет Міністрів України не має права дорученнями зупиняти виконання урядових розпоряджень. Та й саме доручення таке хитре-хитре, а ще секретне-секретне. Знаємо тільки те, що облдержадміністрації мали подати якісь пропозиції змін. Отже, «офіційно» рух коштів зупинено від 11.09.2019 року. Хоча насправді – з кінця липня, кому детальніше – сюди.

А тим часом органи місцевого самоврядування Львівщини, розраховуючи на ці кошти, уклали угоди з підрядними організаціями на суму майже 40 млн гривень, і тепер боргують ці гроші, десь роботи розпочалися, зараз майже все призупинено.

Мінфін тримає всю країну за дурників і розказує то про тиждень, то про наступне засідання Кабміну. А якщо насправді, то розповсюджуються чутки, що групи впливу в #зекоманді ніяк не поділять наново на свій лад 4,75 млрд гривень. Як це мало відбутися три тижні тому – детально описано ось.

Історія бюджетних відносин не знала подібної ситуації, коли третій місяць поспіль свавільно (бо ж хочеться поділити гроші між своїми) затримується фінансування на тисячі об’єктів. Це при тому, що кошти на єдиному казначейському рахунку є і прийняті всі необхідні рішення.

Тому ми продовжуємо боротися за ці гроші.

На сьогодні діємо так

Кожному членові Уряду надсилаємо листа. Так, мовляв, і так, своїм урядовим дорученням Ви затримуєте фінансування від імені Кабміну. Внесіть, будь ласка, як член Уряду пропозицію відновити фінансування. Або наберіться сміливості – замініть об’єкти, внесіть зміни в розпорядження, котре регулює розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток, у спосіб, передбачений процедурою. Переконаний, що технократичний Уряд зможе, правда ж, достатньо вже 11 тижнів для цього. Проєкти таких листів ось тут і тут.

Кожному голові обласної державної адміністрації теж надсилаємо листа. Є таке-то урядове доручення «зупинити» весь соцеконом. Ви мали надати Мінфіну, як головному розпоряднику коштів по субвенції, відповідні пропозиції змін до розпоряджень із переліками об’єктів. Може, це Ви, шановні голови обласних державних адміністрацій, затримуєте ці пропозиції, і вся Україна не може дочекатися 4,75 млрд гривень? Покажіть їх нам, будь ласка, ми маємо знати, хто винен, що в десятках лікарень зняли дах і не можуть дочекатися грошей, а клуби ніяк не розпочнуть опалювальний сезон. Проєкти таких листів ось тут і тут.

Надсилаємо лист Мінфінові. Шановна пані Оксано, чи отримували Ви пропозиції щодо змін до субвенції? Чи створили комісію, яка їх розглядала, відкидала, сформувала пропозиції змін до розпоряджень КМУ, погоджувала це з бюджетним комітетом, вносила на розгляд Уряду? Покажіть це нам на папері, будь ласка, а то ніяк не закінчаться Ваші обіцяні декілька тижнів. І окремо до Вас також питання – навіщо тримати субвенцію на соцеконом 2018 року? Просто за компанію чи як? Проєкти таких листів ось тут і тут.

Скеровуємо лист до Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Кожному членові бюджетного комітету, особисто, адже там різні люди, з різних фракцій. Переконаний, що, можливо, не всі знають про суть проблеми. Просто спитаємо колег-депутатів: Мінфін увів їх до складу комісії з розподілу об’єктів соцеконому чи ні; надсилав якісь проєкти розпоряджень на погодження, котрі стосуються багатостраждальної субвенції на соціально-економічний розвиток чи досі «мурижить» у себе; погоджували Ви щось, надавали власні пропозиції щодо змін у переліках чи ні? Переконаний, заради справи Ви, шановні члени бюджетного комітету Верховної Ради, також приєднаєтеся до цієї роботи. Проєкти таких листів ось тут і тут.

І вишенька на тортик. Зараз готуємо судовий позов до Мінфіну як головного розпорядника коштів. Проєкт позову теж оприлюднимо. Хто з органів місцевого самоврядування готовий боротися за кошти, що належать громадам до кінця, вибирайте з того переліку, на який мала прийти субвенція, об’єкт, котрий найменше «важить» (судовий збір), і вперед.

Звісно, усі ці дії – це ненормальні взаємини Уряду України з місцевим самоврядуванням. Але своїми незаконними діями нам не залишають жодного виходу.

#уряд_поверни_гроші_громаді