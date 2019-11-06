Києву потрібен проспект Любомира Гузара

Блаженніший Любомир Гузар у 2001-2011 роках очолював Українську Греко-Католицьку церкву. У той же час, велич його постаті перевершує межі церковної спільноти, бо він належить до найвизначніших моральних авторитетів загальнонаціонального масштабу, якого знають і беззаперечно поважають не тільки на заході, але і на сході нашої країни.

Люди, які добре його знали, відзначали, що він ніколи не кричав і не наказував, але разом з тим, він вів за собою тисячі людей дорогою любові й поваги до іншого. Він не втомлювався проповідувати любов навіть тоді, коли здавалося, що єдина зброя – злість і агресія.

"Якщо хочете передати гарну, добру державу своїм дітям та внукам, чиніть добро. При Божій помочі чиніть добро. Не майте страху", – казав неодноразово Любомир Гузар.

“Промисел Божий, який завжди полягає в тому, щоб робити добро. Головне слово – “робити”. Тому що “добро” – це те, що проявляється тільки в дії на благо ближнього. Це стосується, як повсякденних справ, так і влади”, – повторював Любомир Гузар.

Любомир Гузар – людина, яка багато зробила для України, тому я вважала, коли подавала відповідне депутатське звернення на комісію з найменувань ще в жовтні 2017, що велич його постаті заслуговує на більш вагомий об’єкт, аніж вулиця. Наразі проспект Комарова у Солом’янському районі названий на честь Комарова Володимира Михайловича, який, безсумнівно, був видатною людиною, але він не мав жодного відношення ані до України, ані до столиці.

Важливо зазначити, що це перейменування спрямоване в першу чергу на вшанування видатної особистості, а не реалізацію державної політики у сфері декомунізації, бо для багатьох українців Гузар був моральним авторитетом і залишається ним після смерті – людиною з янголом на плечі.

Комісія з питань найменувань підтримала таку ідею та винесла її на громадське обговорення, що проходило на сайті КМДА з 15 травня по 15 липня 2018 року, яке показало безумовну підтримку цієї ідеї киянами (85 % з тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися ЗА).

За ці два роки з моменту подачі звернення ми разом з активістами проводили роз’яснювальну роботу та просвітницькі заходи, присвячені Любомиру Гузару. Були надіслані депутатські звернення на громадські, освітні, релігійні організації, щоб вони висловили свою позицію щодо такої ідеї вшанування пам’яті. Ми отримали підтримку вчених рад Національного університету "Києво-Могилянська Академія" та Київського університету імені Бориса Грінченка, від Кримськотатарського Меджлісу, від релігійних спільнот мусульман та протестантів, від Інституту літератури Національної Академії наук, Української асоціації релігієзнавців Інституту філософії ім. Г. Сковороди Національної Академії наук України, Національної спілки письменників України, Національної спілки театральних діячів України та багатьох інших.

Це вперше в історії перейменувань, коли представники різних установ, організацій та релігійних конфесій радо вітають таку ідею.

За ці роки була проведена роз’яснювально-просвітницька робота з усіма міськими депутатами. Я щиро вірю, що це питання об’єднає залу Київської міської ради і в Києві, столиці нашої Батьківщини, з’явиться такий проспект.