Трудовые мигранты из Украины поднимают экономики других стран

По данным Минсоцполитики, число постоянно работающих за рубежом украинцев оценивается в 3,2 млн, а в процесс трудовой миграции вовлечено до 9 млн.

В аналитическом обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers сообщается, что Украина по прогнозируемой потере в 2019 году рабочей силы из-за трудовой миграции – около 1,4% – займет первое место в мире.

Фото: Wojciech Matusik

В последние годы денежные переводы от трудовых мигрантов своим семьям стали важным каналом притока валюты страну, что способствует укреплению курса гривны, а также важной частью платежного баланса. Позитивная динамика национального ВВП в немалой степени обусловлена денежными переводами от заробитчан. По данным Всемирного банка, с 2016 года объем денежных переводов из других стран в Украину превышает 10% ВВП.

Согласно данным платежного баланса, за 9 месяцев текущего года чистые поступления в Украину по статье "оплата труда" составили $9,3 млрд, что на 12% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. По оценке заместителя министра экономики Сергея Николайчука, объем денежных переводов в нынешнем году может превысить прошлогодний показатель и достигнуть порядка $12 млрд.

Вполне вероятно, что через несколько лет значительная часть заробитчан осядет в других странах с семьями, и тогда мощный поток денежных переводов в иностранной валюте превратится в слабенький ручеек. При этом активная трудовая миграция приведет к существенным проблемам в экономике из-за дефицита работников.

Если высокие темпы оттока человеческого капитала сохранятся, то поставленная правительством задача по увеличению темпов экономического роста на 5-7% в год окажется трудновыполнимой. Трудовая миграция и сложная демографическая ситуация в стране могут привести к тому, что уже через 10-20 лет средств Пенсионного фонда будет недостаточно для выплат пенсионерам.

Проблему трудовой миграции необходимо решать комплексно. Вернуть трудовых мигрантов могут благоприятные условия для развития предпринимательства. Уменьшение налогового давления может дать мощный стимул для развития малого и среднего бизнеса. Государство должно стать социально ориентированным.

Также необходимо создать условия для притока в страну трудовых мигрантов из других стран. В настоящее время для того, чтобы иностранец мог работать в Украине, ему нужно получить спецразрешение на трудоустройство. Для работодателей это невыгодно, так как украинское законодательство обязывает платить иностранцам не менее пяти минимальных зарплат (одна составляет 4,173 тыс. грн) для тех, кто работает в общественных объединениях, благотворительных организациях и учебных заведениях, и не менее 10 минимальных зарплат для остальных категорий.

Верховная Рада 31 октября приняла за основу правительственный законопроект №2168, которым предлагается возложить выполнение госполитики в сфере труда, занятости и трудовой миграции на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместо Министерства соцполитики. Хочется верить, что принятие этого документа будет способствовать разработке комплексного подхода к проблеме трудовой миграции.