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Заробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУ

Большую часть переводов украинцы получили из Польши.

Заробитчане перевели в Украину более $5,5 миллиарда за полгода, - НБУ
Фото: stockworld.com.ua

Объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов за первое полугодие 2019 года составил 5,54 млрд долларов США.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.

Согласно данным НБУ, во втором квартале 2019 года в Украину поступило $2,84 млрд переводов от трудовых мигрантов, что составляет около 8,1% ВВП Украины за этот период.

Большую часть переводов украинцы получили из Польши - более $1,9 млрд. На втором месте по объемам переводов - Чехия, откуда с начала года поступило около $505 млн. Из России украинцы получила $498млн, а из США - $458 млн.

Из страны Евросоюза трудовын мигранты перевели в Украину $3,65 млрд, а из стран СНГ - $559 млн.

В общем из стран ЕС украинцы получили $3,65 млрд, в то время как из стран СНГ - $559 млн.

Напомним, за 2018 трудовые мигранты перевели в Украину $11 млрд.

По данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно - от 7 до 9 млн

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