​Кабмин сделал шаг к приватизации ОПЗ

Американский советник по приватизации утвержден спустя год после победы на конкурсе.

Кабинет министров в среду утвердил советником по приватизации Одесского припортового завода американскую компанию Pericles Global Advisory LLC, которую выбрали на конкурсе больше года назад.

Об этом "Украинским новостям" сообщил информированный источник.

За предоставление услуг советника по приватизации Pericles Global Advisory получит фиксированное вознаграждение в сумме, эквивалентной 856 тыс. долларов по курсу Национального банка по состоянию на 30 августа 2018 года (22,9 млн гривен).

Кроме того, Pericles Global Advisory получит дополнительное вознаграждение в размере 1,7% от общей суммы стоимости продажи пакета акций ОПЗ в случае продажи объекта приватизации.

Напомним, в июле 2018 года Фонд государственного имущества Украины выбрал первых советников для объектов "большой приватизации", советником ОПЗ выбрали компанию Pericles Global Advisory. Однако дальше приватизация Одесского припортового завода, который пытаются продать не первый год, не продвинулась.

В 2009 году Игорь Коломойский в лице компании "Нортима" выиграл конкурс по приватизации ОПЗ. Однако уже спустя час после торгов комиссия отказалась признать "Нортиму" победителем конкурса. Члены комиссии посчитали цену заниженной (5 млрд гривен) и выразили сомнение в полезности такой продажи. В результате конкурс по продаже ОПЗ в 2009 году признали несостоявшимся.

В 2016 году ОПЗ выставляли на продажу дважды. Интерес к заводу демонстрировали ЧАО "Нефтебурение" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника, Glenshee Holdings Александра Ярославского, американская IBE Trade Алекса Ровта и компания Amjad Investment (ОАЭ) шейха Сухаила Салима Бахвана. Сначала завод пытались продать за 13,175 млрд гривен (около $500 млн), потом - за 5,16 млрд гривен ($201 млн), но оба конкурса провалились.

В ФГИ заявляли, что ключевым фактором отсутствия заявок была отрицательная ценовая конъюнктура на мировых рынках минеральных удобрений, высокая цена на природный газ, убыточная деятельность предприятия и продолжение наращивания долгов, в т.ч. перед OSTCHEM Holding.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.