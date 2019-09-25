Новые правки Рады нанесут вред украинском бизнесу, - глава Федерации металлургов

Повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза существенно подорвет отрасль и нанесет убытки государству на миллиарды гривен. Об этом рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя налоговые поправки, которые планирует принять Верховная Рада. Сейчас же в парламенте идет обсуждение данных инициатив, но сам диалог с бизнесом, по словам специалиста, чисто формальный.

"Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать — диалога власти на уровне Верховной Рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет.

Премьер-министр с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года, при этом парламент вносит кардинальные изменения. Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год", — подчеркнул Беленький.