Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
ГлавнаяЭкономикаБизнес

На разных энергорынках действуют аналогичные "Роттердам +" формулы ценообразования, - Трохимец

"Введение формулы "Дюссельдорф +" сделало "Нафтогаз" сверхприбыльным предприятием.

На разных энергорынках действуют аналогичные "Роттердам +" формулы ценообразования, - Трохимец
Фото: epravda.com.ua

Аналогичные «Роттердам +» формулы действуют в Украине на газовом рынке, рынке нефтепродуктов, ядерного топлива. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Что касается газа, то существует формула «Дюссельдорф +», это с привязкой к бирже в Дюссельдорфе, так называемого немецкого хаба. Независимо от того, где этот газ, откуда он берется, или он добывается на территории Украины, или импортируется из России или из других мест. И, кстати, именно введение формулы «Дюссельдорф +» сделало «Нафтогаз» сверхприбыльным предприятием. Что касается ядерного топлива, то действительно существует также так называемая схема, ее, условно говоря, можно назвать «Цюрих +», - пояснил Трохимец.

Аналогичная ситуация и на рынке нефтепродуктов, экспортируемых или производятся в Украине. «Например, мазут производится на одном только предприятии нефтеперерабатывающем в Украине, единственное функционирующее", - отметил эксперт.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКП, которые утвердили формулу «Роттердам +». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам +».

 

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам +») утверждена НКРЕКП 3 марта 2016. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии, действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также