Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве

Судебное разбирательство продолжится в Ужгороде.

Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве
Фото: facebook.com/save.borzhava

Львовский апелляционный суд отказался удовлетворить требование инициативной группы "Спаси Боржаву" о запрете на выдачу разрешения для начала строительства ветряной электростанции на полонине Боржава в Карпатах.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на активистку движения Юлию Бурлаченко.

"Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы активистов #saveborzhava о запрете выдачи разрешения на строительство ветряков на Боржаве на время, пока Закарпатский админсуд проверит по сути законность вывода из ОВД [оценка воздействия на окружающую среду], выданного департаментом экологии Закарпатской ОГА. Мы добиваемся, чтобы действие вывода из ОВД было приостановлено, пока продолжается судебное дело. Основания для этого - его очевидная противоправность и невозможность восстановить права участников общественного обсуждения, замечания которых не были учтены при подготовке обжалуемого заключения ", - сказала Бурлаченко.

По ее словам, активисты продолжат добиваться отмены вывода из ОВД в Закарпатском админсуде.

Напомним, весной 2019 года стало известно, что Департамент экологии и природных ресурсов Закарпатской областной администрации подготовил оценку по влиянию на окружающую среду (ОВД), которая разрешает ООО "Атлас Воловец Энерджи" построить ветряную электростанцию на полонине Боржава в Карпатах.

Боржавский проект предусматривает строительство 34 ветрогенераторов общей мощностью 120 МВт на территории пяти сельсоветов в Воловецком и Свалявском районах Закарпатской области. Планируется построить электрическую подстанцию ПС 35/110 кВ "ВЭС Воловец", три распределительных пункта и подземную линию электропередачи напряжением 35 киловольт и 110 киловольт.

Планы инвестора встретили сопротивление со стороны экологов. Они указывают, что полонина Боржава - это уникальная природная территория, которая является средой обитания редких краснокнижных видов растений и животных, имеет статус международной природоохранной территории, входящей в Изумрудную сеть, и охраняется Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Над Боржавой проходит миграционный путь журавлей, аистов, луней, коршунов и пр., здесь встречаются различные виды летучих мышей. Возведение ветровой электростанции может привести к травмированию и гибели птиц и рукокрылых от лопастей ветрогенераторов.

Также от строительных работ будет уничтожена часть растительного покрова, поврежден почвенный покров, рельеф территории и ход природных процессов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также