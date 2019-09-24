Экоактивистам не удалось добиться запрета на начало строительства ВЭС на Боржаве

Львовский апелляционный суд отказался удовлетворить требование инициативной группы "Спаси Боржаву" о запрете на выдачу разрешения для начала строительства ветряной электростанции на полонине Боржава в Карпатах.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на активистку движения Юлию Бурлаченко.

"Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы активистов #saveborzhava о запрете выдачи разрешения на строительство ветряков на Боржаве на время, пока Закарпатский админсуд проверит по сути законность вывода из ОВД [оценка воздействия на окружающую среду], выданного департаментом экологии Закарпатской ОГА. Мы добиваемся, чтобы действие вывода из ОВД было приостановлено, пока продолжается судебное дело. Основания для этого - его очевидная противоправность и невозможность восстановить права участников общественного обсуждения, замечания которых не были учтены при подготовке обжалуемого заключения ", - сказала Бурлаченко.

По ее словам, активисты продолжат добиваться отмены вывода из ОВД в Закарпатском админсуде.

Напомним, весной 2019 года стало известно, что Департамент экологии и природных ресурсов Закарпатской областной администрации подготовил оценку по влиянию на окружающую среду (ОВД), которая разрешает ООО "Атлас Воловец Энерджи" построить ветряную электростанцию на полонине Боржава в Карпатах.

Боржавский проект предусматривает строительство 34 ветрогенераторов общей мощностью 120 МВт на территории пяти сельсоветов в Воловецком и Свалявском районах Закарпатской области. Планируется построить электрическую подстанцию ПС 35/110 кВ "ВЭС Воловец", три распределительных пункта и подземную линию электропередачи напряжением 35 киловольт и 110 киловольт.

Планы инвестора встретили сопротивление со стороны экологов. Они указывают, что полонина Боржава - это уникальная природная территория, которая является средой обитания редких краснокнижных видов растений и животных, имеет статус международной природоохранной территории, входящей в Изумрудную сеть, и охраняется Бернской конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.

Над Боржавой проходит миграционный путь журавлей, аистов, луней, коршунов и пр., здесь встречаются различные виды летучих мышей. Возведение ветровой электростанции может привести к травмированию и гибели птиц и рукокрылых от лопастей ветрогенераторов.

Также от строительных работ будет уничтожена часть растительного покрова, поврежден почвенный покров, рельеф территории и ход природных процессов.