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British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию

Решение обусловлено "непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины".

British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Фото: youtube.com

Британская табачная компания British American Tobacco переформатирует структуру управления бизнесом в Восточной Европе.

Если раньше Украина была центром региона, включающего 12 стран, то с 2020 года украинский офис будет включен в другой регион с центром принятия решений в Румынии, информирует НВ Бизнес.

Как заявили в киевском офисе ВАТ, решение о переносе центра принятия решений из Украины в Румынию обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой правительства Украины.

В компании также заверили, такие изменения не повлекут существенного пересмотра штата в Украине.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Lucky Strike, Kent, Pall Mall. На Прилуцкой табачной фабрике в Украине компания производит также национальные марки "Прилуки", "Прилуки особенные" и "Козак". Самая известная марки Reynolds American - Camel и Newport.

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